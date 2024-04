Rencontre avec l’autrice Tara June Winch Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans, vendredi 12 avril 2024.

Issue de la communauté aborigène Wiradjuri, Tara June Winch est née à Wollongong, en Australie, en 1983. En 2006, alors âgée de 23 ans, elle publie Swallow the air, roman salué par la critique et nominé pour de nombreux prix. Dix ans plus tard paraît son second ouvrage, le recueil de nouvelles After the carnage. Invitée à l’université du Mans, cette rencontre qui se déroulera en anglais avec les étudiants est ouverte à tous. Il y sera, entre autre, question de son dernier roman, premier traduit en français, La récolte qui retrace l’histoire d’une jeune aborigène qui rentre au pays pour les funérailles du grand-père qui l’a élevée et dont la maison est menacée par l’installation d’une exploitation minière. De cette famille et ce peuple dépossédés de ses terres et de ses droits, Tara June Winch livre un roman indispensable pour la transmission d’une culture et d’une mémoire.

Ouvert à tous en salle Belon, de 14h à 16h.

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 16:00:00

Le Mans 72000

