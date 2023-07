Rencontre avec l’autrice Margot Dessenne Bibliothèque Buffon Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit

Inscriptions en ligne pour le public à partir du 1er septembre sur

Billetweb, ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 pendant les horaires

d’ouverture

Dans le cadre du mois de l’Imaginaire, nous avons le plaisir de recevoir Margot Dessenne, autrice de la série Absolu publiée dans la collection BigBang chez Castelmore/Bragelonne.

Absolu, livre 1 : les Mobilisés est le premier tome d’une trilogie dystopique écrit par Margot Dessenne, autrice, podcasteuse et entrepreneuse.

La rencontre sera suivie d’une séance de vente et de dédicace.

Mercredi 18 octobre 2023 à 19h à la bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon 75005 Paris, auditorium 5e étage.

Inscriptions à partir du 1er septembre sur Billetweb ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25.

Entrez dans une ville qui n’ouvre ses portes qu’une fois par an…

Amis

depuis l’enfance, Prym et Joanna ont un avenir prometteur au sein de la

nation d’Erit, construite sur les ruines d’une Pologne ravagée. Leur

vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la Zone

où rôde la Chose. Les mobilisés n’ont qu’une mission : vaincre la plus

dangereuse créature jamais créée par l’Homme, ou mourir en essayant.

Dix-neuf générations ont franchi les portes de la Zone. Personne n’en est jamais ressorti.

Pour

Prym et Joanna, c’est un grand honneur – un sentiment que ne partage

pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas

utiles de l’autre côté du Mur. Leur arrivée tumultueuse dans la Zone lui

donne raison : entre guerre de territoires et phénomènes de plus en

plus étranges, la Zone est un lieu de non-droits. À l’intérieur de ces

murs, le monstre n’est peut-être pas celui qu’on croit…

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr

Bragelonne