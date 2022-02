Rencontre avec l’autrice jeunesse, Isabelle Gil Médiathèque Micheline Réau Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Médiathèque Micheline Réau, le mercredi 23 mars à 15:00

Autrice et illustratrice jeunesse, Isabelle Gil travaille sur des projets de livres d’images. Elle est particulièrement intéressée par la narration, les personnages, les objets, les paysages et par ce qui se passe entre eux. Lors de cette rencontre, Isabelle Gil vous présentera son travail d’autrice-illustratrice et vous proposera un atelier créatif. Pour les enfants à partir de 4 ans – Sur inscription.

Dans le cadre d'Histoires de Lire

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T17:00:00

