Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 12 mars à 16:00

Après des études de lettres à la Sorbonne, de criminologie à New York et une expérience de journaliste sur Radio Classique, Émilie Guillaumin s’est installée à Miami où elle a exercé plusieurs métiers… Entre les deux, elle a passé deux ans au sein de l’Armée de Terre française. Elle en a fait le sujet de son premier roman : _Féminine_ et parle ainsi de la vie d’une femme dans cet univers très majoritairement masculin. Depuis, Émilie Guillaumin travaille de nouveau au Ministère des Armées, et continue à écrire. Son dernier roman _L’Embuscade,_ paru aux Éditions Harper Collins en août 2021 fait partie de la sélection du [Prix des Lecteurs](https://media.mairie-meudon.fr/prix-des-lecteurs.aspx) de la Médiathèque cette année. Elle décrit cette fois parcours d’une femme dont le courage n’a peut-être rien à envier à celui de son mari, disparu en mission. Venez la rencontrer à la médiathèque lors d’une conférence sur l’égalité femme-homme.

Entrée libre sur inscription

Les Médiathèques reçoivent Emilie Guillaumin pour une rencontre dans le cadre du mois de l’égalité femme-homme. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

