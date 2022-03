Rencontre avec l’autrice de bande dessinée Aimée de Jongh Médiathèque Marguerite Yourcenar, 11 mai 2022, Paris.

Rencontre avec l’autrice de Jours de sable Aimée de Jongh à l’occasion de l’exposition exceptionnelle de La nuit tombe vite, une bande dessinée inédite en France de l’autrice néerlandaise

Aimée de Jongh, née en 1988 aux Pays-Bas, vit à Rotterdam.

Après Le Retour de la bondrée et L’Obsolescence programmée de nos sentiments, avec Zidrou, déjà très remarqués, elle publie en 2021, Taxi et Jours de sable. Cette dernière bande dessinée a reçu notamment le Prix des Libraires de BD et le prix Ouest-France Quai des Bulles. Ce récit puissant et mélancolique prend place en 1937, entre l’Oklahoma, le Kansas et le Texas : le jeune photoreporter John Clark est engagé pour témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl, une région frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable.

La prochaine bande dessinée d’Aimée de Jongh, Soixante printemps en hiver, avec Ingrid Chabbert au scénario, paraîtra le 20 mai prochain chez Dupuis, et offrira la peinture subtile, touchante et moderne d’une crise de la soixantaine au gré d’un road movie.

La rencontre sera animée par Laurence Le Saux, journaliste spécialisée en BD pour Télérama et Bodoï.

Une séance de dédicaces suivra l’événement.

Les BD d’Aimée de Jongh seront vendues sur place par la librairie Bulles en tête Vaugirard.

Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas

Et aussi une exposition exceptionnelle La nuit tombe vite : une bande dessinée inédite en France d’Aimée de Jongh !

Du jeudi 21 avril au dimanche 15 mai, retrouvez sur les murs de la médiathèque, La nuit tombe vite : de très belles planches en noir et blanc qui abordent le cyber-harcelement avec nuances et sensibilité.

