Bibliotheque Charlotte Delbo, le samedi 27 mars à 15:30

Rencontre avec l’autrice rwandaise Béatrice Uwambake Georget autour de son livre Le silence des collines aux éditions Sépia.

Cette rencontre sera suivie d’une dédicace en partenariat avec la librairie Le pain de 4 livres

Entrée libre – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T15:30:00 2021-03-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Vigneux-sur-Seine Autres Lieu Bibliotheque Charlotte Delbo Adresse 63 avenue Henri Barbusse, vigneux Ville Vigneux-sur-Seine