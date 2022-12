Rencontre avec l’autrice Aurélia Blanc Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours ADT 37 Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Animée par le Bookclub de la librairie Bédélire Initiée par le Judo Club Jocondien, la semaine « Joué ensemble pour les Droits des Femmes » est un projet qui associe différents acteurs de Joué-lès-Tours dans le but de rappeler tous les combats qui ont été menés depuis longtemps pour l’égalité des sexes, et de sensibiliser le public au rôle de la femme dans la société. Ce sont ainsi des dizaines de manifestations qui sont proposées sur l’ensemble du territoire jocondien, du 6 au 12 mars 2023. A ce titre, la Médiathèque accueille pour la première fois le BookClub féministe de la librairie Bédélire. Animée par le Bookclub de la librairie Bédélire Initiée par le Judo Club Jocondien, la semaine « Joué ensemble pour les Droits des Femmes » est un projet qui associe différents acteurs de Joué-lès-Tours dans le but de rappeler tous les combats qui ont été menés depuis longtemps. +33 2 47 73 32 00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ BookClub

