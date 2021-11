Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Rencontre avec l’auteure Tiphaine Clème Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 26 septembre 2020 à 15:00

Tiphaine Clème vient de sortir son premier roman « Hugo », aux éditions le Lys Bleu. Elle est née en 1996 à Nevers. Arthur Cailleau est suivi par près de 2000 personnes sur son compte Instagram, où il chronique ses lectures. Il a 15 ans et est lycéen à Nevers. La rencontre sera suivie d’une dédicace et vente de livre assurée par le Cyprès/Gens de la Lune.

Entrée libre et gratuite

L’instagrammeur Arthur Cailleau, alias l’ado accro aux livres, sera présent pour interviewer Tiphaine Clème. Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-09-26T15:00:00 2020-09-26T18:00:00

