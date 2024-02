RENCONTRE AVEC L’AUTEURE SABRINE NOGUERA MÉDIATHÈQUE DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Villeneuve-lès-Béziers, vendredi 8 mars 2024.

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE SABRINE NOGUERA MÉDIATHÈQUE DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Connue pour ces romans « A l’ombre d’un secret » et « A l’ombre d’un regret », rencontrez Sabrina Noguera, écrivaine bitteroise, et échangez avec elle sur ses oeuvres.

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08



