Rencontre avec l’auteure Mélanie Desenne Villers-sur-Mer, 7 août 2021, Villers-sur-Mer.

Rencontre avec l’auteure Mélanie Desenne 2021-08-07 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-07 19:00:00 19:00:00 Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Mélanie Desenne a écrit « Marre de manager ? 10 clés pour être une cheffe d’entreprise prospère et épanouie ».

Pourquoi 80% des personnes ayant lu des livres sur le management sont-elles déçues des résultats ? C’est parce qu’elles ont des croyances limitantes bien ancrées. La plus répandue étant : « Je dois tout contrôler ». Pourquoi vous est-il si difficile de développer votre management sereinement ? Parce que tant que ces croyances inconscientes « Je dois tout contrôler » ou « Je dois être parfait pour être aimé » ne seront pas libérées grâce aux techniques de psychologie énergétique, rien ne changera et les schémas d’auto-sabotage resurgiront. Le livre « Marre de Manager ? » vous permettra de transformer ces croyances négatives en croyances porteuses afin de créer la vie et le business de vos rêves. Il rassemble aussi de nombreux concepts et outils développés tout au long de la carrière de Mélanie.

Mélanie Desenne, experte en développement personnel, en développement d’entreprise et en management, est auteure, coach-thérapeute, formatrice et conférencière. Elle anime des séminaires à succès comme « Développer mon business et prendre plaisir à déléguer » et « Construire, manager, développer une équipe qui me ressemble ». Elle est la créatrice du programme BOOST, un programme de développement d’entreprise, de business et de développement personnel le plus complet et le plus puissant jamais crée. Elle offre des accompagnements de haut niveau pour les personnes qui souhaitent plus de sérénité, plus de bonheur et plus de richesses dans leur vie personnelle et professionnelle (melaniedesenne.com).

Elle utilise la puissance de l’EFT (Emotional Freedom Techniques), une méthode révolutionnaire de libération des émotions qu’elle allie à une méthode de pilotage, de positionnement commercial de haut niveau et de vision d’entreprise. Après 25 ans passés dans l’industrie à différents postes d’amélioration et surtout de management, la quête de sens l’a amenée à allier sa passion pour le développement personnel et toutes les compétences qu’elle a acquises au cours de ces expériences. Elle a acquis une grande expérience grâce à son parcours de manager dans l’industrie ainsi que dans la pratique de l’EFT.

