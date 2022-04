Rencontre avec l’auteure Mahïka Humme Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Rencontre avec l’auteure Mahïka Humme Saint-Julien-en-Born, 27 avril 2022, Saint-Julien-en-Born. Rencontre avec l’auteure Mahïka Humme Bibliothèque 93 Route de Casteja Saint-Julien-en-Born

2022-04-27 – 2022-04-27 Bibliothèque 93 Route de Casteja

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born L’auteure Mahïka Hummel viendra présenter son livre « Le compte de faits » les mercredis 27 avril à 15 h et 4 mai à 10 h 30. L’auteure Mahïka Hummel viendra présenter son livre « Le compte de faits » les mercredis 27 avril à 15 h et 4 mai à 10 h 30. +33 5 58 42 42 35 L’auteure Mahïka Hummel viendra présenter son livre « Le compte de faits » les mercredis 27 avril à 15 h et 4 mai à 10 h 30. ©CLNT

Bibliothèque 93 Route de Casteja Saint-Julien-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse Bibliothèque 93 Route de Casteja Ville Saint-Julien-en-Born lieuville Bibliothèque 93 Route de Casteja Saint-Julien-en-Born Departement Landes

Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-born/

Rencontre avec l’auteure Mahïka Humme Saint-Julien-en-Born 2022-04-27 was last modified: by Rencontre avec l’auteure Mahïka Humme Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born 27 avril 2022 Landes Saint-Julien-en-Born

Saint-Julien-en-Born Landes