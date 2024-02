Rencontre avec l’auteure et journaliste Ixchel Delaporte Cancan Café Percy-en-Normandie, mercredi 14 février 2024.

Rencontre avec l’auteure et journaliste Ixchel Delaporte Cancan Café Percy-en-Normandie Manche

Cancan Café accueille l’auteure et journaliste Ixchel Delaporte qui présentera son nouveau livre, intitulé « Ecoute les murs parler » (octobre 2023, L’Iconoclaste). Pour cet ouvrage consacré au milieu psychiatrique, Ixchel Delaporte a passé plusieurs mois en immersion dans des services psychiatriques de la région bordelaise. Journaliste pour la presse quotidienne nationale pendant de longues années, Ixchel Delaporte privilégie désormais le format livre et l’enquête au long-cours. C’est son cinquième ouvrage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14 20:00:00

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie contact@cancancafe.fr

