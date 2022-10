Rencontre avec l’auteure Ariel Bamberger Villers-sur-Mer, 29 octobre 2022, Villers-sur-Mer.

Villa d'Eaux 12 rue Michel d'Ornano Villers-sur-Mer Calvados

2022-10-29 – 2022-10-30

La Villa d’Eaux reçoit Ariel Bamberger pour la dédicace de son livre « L’art de vivre avec l’énergie des saisons ».

« Connectés à l’énergie des saisons, notre vie est plus facile, plus fluide. Nous vivons sur la terre et sous le ciel, influencés par les forces telluriques et célestes. La roue des saisons nous impacte, parfois plus qu’on ne le pense. De l’impulsion du printemps à la réalisation en été, du tri en automne au retour sur soi en hiver, vivre en harmonie avec les courants énergétiques de chaque saison permet de s’aligner, d’être en phase avec soi-même, sans tension ni friction. »

Ariel Bamberger a conçu ce guide pratique comme un compagnon de route pour :

– réharmoniser tous les domaines de notre vie

– clarifier nos pensées

– réfléchir à ce que nous désirons profondément afin de nous accomplir

Grâce à de nombreux exercices, questions et outils pratiques, elle encourage, de façon simple et concrète, à une introspection constructive, afin de mettre fin à l’automatisme d’une vie mécanique et de vivre pleinement, en conscience et en harmonie avec soi, les autres et le monde.

Une démarche originale et inédite qui allie une approche classique de coaching avec des principes énergétiques des saisons et des outils issus des arts taoïstes.

Ariel Bamberger est coach en positionnement et développement. Elle intervient auprès des entreprises et des structures associatives, afin d’aider les personnes à se réaligner à leur environnement professionnel ou personnel et à remobiliser leur énergie. Elle étudie et pratique, depuis presque 20 ans, les arts taoïstes de la tradition ancestrale Da Xuan : la médecine traditionnelle chinoise, les arts martiaux, la science de la destinée, la connaissance des changements du monde…

Le samedi de 15h à 19h

Le dimanche de 11h à 13h

+33 2 31 88 19 18

Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer

