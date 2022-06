Rencontre avec l’auteur Timour Muhidine Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec l’auteur Timour Muhidine Médiathèque Françoise Sagan, 16 juin 2022, Paris. Le jeudi 16 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Rencontre avec l’auteur Timour Muhidine, spécialiste de la littérature turque, qui présentera son dernier roman « La fille de l’ethnographe » paru aux éditions Emmanuelle Colas. Rencontre littéraire en partenariat avec l’association ACORT. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec l’auteur Timour Muhidine Médiathèque Françoise Sagan 2022-06-16 was last modified: by Rencontre avec l’auteur Timour Muhidine Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 16 juin 2022 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris