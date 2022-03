Rencontre avec l’auteur Murat Özyasar Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec l’auteur Murat Özyasar Bibliothèque François Villon, 28 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 28 juin 2022

de 17h30 à 20h00

gratuit sous condition

Dans le cadre du festival La Petite Istanbul en fête, la bibliothèque François Villon reçoit Murat Özyasar pour échanger autour de son dernier livre, le recueil de nouvelles “Certifié conforme. Histoires de Diyarbakir”. D’origine kurde, Murat Özyasar fait partie des nouveaux auteurs incontournables de la littérature turque contemporaine. Il signe aux éditions Kontr le recueil de nouvelles Certifié conforme. Histoires de Diyarbakir, où il dresse un portrait vivant et actuel de sa ville natale, Diyarbakir, accompagné des dessins de Selçuk Demirel. Grande ville du sut-est de la Turquie, Diyarbakir a connu des affrontements entre l’armée les jeunes rebelles armés du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à la fin 2015, et a vu notamment une partie de son centre historique détruite. Rencontre organisée en partenariat avec l’association L’ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie), dans le cadre de la 13è édition du festival La Petite Istanbul en fête, qui se déroulera fin juin dans le 10e arrondissement de Paris. Entrée gratuite sur inscription. Informations et réservations auprès de la bibliothèque. Début des inscriptions : mardi 24 mai 2022. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Littérature

2022-06-28T17:30:00+01:00_2022-06-28T20:00:00+01:00

