Tarnos Landes EUR Marin Ledun, auteur landais de polar, s’intéresse à la place de l’humain dans la société actuelle et met en lumière ses dérives : la violence au travail (Les visages écrasés), Les manœuvres politiques (L’homme qui a vu l’homme, Au fer rouge), la recherche scientifique et les manipulations génétiques (Dans le ventre des mères). Dans son dernier roman Leur âme au diable, il nous plonge dans les coulisses de l’industrie du tabac. Ce roman coup de poing, richement documenté, nous propulse dans un monde où la manipulation est le maître-mot. A ne pas manquer !

Rencontre animée par Manon Merle, directrice de la Médiathèque, suivie d’une séance de dédicace assurée par la librairie Le Vent délire.

RDV à 17h.

