RENCONTRE AVEC L’AUTEUR MAGYD CHERFI – FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT AU FIL DES AILES Mirecourt

Mirecourt Vosges Au fil Des Ailes : festival littéraire itinérant

Rendez-vous littéraire phare de la région Grand Est, la sixième édition du Festival littéraire itinérant organisé par l’association Interbibly aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Un temps de partage et d’échanges aura lieu à la médiathèque de Mirecourt avec Magyd Cherfi, chanteur, écrivain et acteur, parolier et membre du groupe toulousain Zebda.

Sur inscription.

Respect du protocole sanitaire

