Côtes-d’Armor Rencontre avec Jean-Louis Roubeau l’auteur de « Soleil perdu ». Jean-Louis vous propose une lecture de certains de ses textes, suivie d’un échange sur son travail d’auteur et sur son livre « Soleil perdu » contact@librairie-babelle.fr http://librairie-babelle.fr/ Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Plouha

