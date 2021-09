Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Rencontre avec l’auteur italien de polars Valerio Varesi – Jeudi 7 octobre Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Rencontre avec l’auteur italien de polars Valerio Varesi – Jeudi 7 octobre Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 7 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Rencontre avec l’auteur italien de polars Valerio Varesi – Jeudi 7 octobre

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le jeudi 7 octobre à 20:30

Né à Turin en 1959, Valerio Varesi est journaliste à La Repubblica. Après des études de philosophie, il a publié son premier roman en 1998 puis s’est inscrit avec brio dans une tradition du polar italien, classique et engagée, se distinguant par de nombreux prix littéraires. L’association Toulouse Polars du Sud rassemble des lecteurs, libraires, bibliothécaires, écrivains, et des amateurs de littérature policière dans sa diversité. **Le festival aura lieu les 8, 9 et 10 octobre 2021. Retrouvez toutes les informations** [**sur leur site**](https://www.toulouse-polars-du-sud.com/) Une rencontre proposée par Toulouse Métropole.

Sur inscription

Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Médiathèque Anne-Laure Arruebo Adresse Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives