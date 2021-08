Rencontre avec l’auteur Hervé Le Corre Blaye, 29 août 2021, Blaye.

Rencontre avec l’auteur Hervé Le Corre 2021-08-29 – 2021-08-29

Blaye Gironde

10h30 / Bla-bla Brunch

Comment les agneaux deviennent-ils des loups ?

Moments d’échanges et de dialogues où la parole de chacun vaut la parole

de l’autre.

12h30 / Déjeuner (sur réservation) avec interventions musicales.

14h30 / Lecture par Hervé Le Corre d’œuvres choisies.

16h00 / Regain de Giono.

Sous la direction de Cécile Delacherie et Gérard Laurent, Jean-Jacques Mons,

Vincent Nadal et Sonia Millot lisent l’un des chocs littéraires d’Hervé Le Corre :

Regain. Ces 5 comédiens nous livrent une lecture de ce vibrant hommage à

l’homme-animal Panturle, dont le rôle est de fertiliser les sols, de faire pousser

les végétaux. Il incarne la fusion de l’être humain et de la nature.

+33 7 88 85 12 15

