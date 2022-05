Rencontre avec l’auteur Geoffrey Le Guilcher pour son roman “La pierre jaune”, dans le cadre du prix du roman Cezam.

2022-06-01 – 2022-06-01 Une communauté d’activistes, un policier britannique infiltré, un attentat contre la centrale nucléaire de La Hague, la Bretagne à évacuer, la survie : autant d’ingrédients pour La Pierre Jaune, aux Editions de la Goutte d’Or, sélectionné pour le Prix Cezam 2022.

Geoffrey Le Guilcher, auteur de ce premier roman, viendra parler de son travail d’auteur, d’éditeur et de journaliste.

