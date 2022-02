Rencontre avec l’auteur et illustrateur de BD, Fabien Toulmé. La Bouquinerie de Passamainty Passamainty Catégorie d’évènement: Passamainty

Avec le Covid, les Nuits de la lecture sont reportées à la St Valentin, c’est mieux qu’à la St Glinglin ! Mais nous reprenons gaiement le thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Avec, à la Bouquinerie et dans son jardin : Le Vendredi 18 février à 18h30, une rencontre avec l’auteur et illustrateur de BD, Fabien Toulmé. Fabien Toulmé est l’auteur de Ce n’est pas toi que j’attendais (éditions Delcourt), une bande dessinée autobiographique dans laquelle il relate l’incidence sur sa vie de la venue au monde de sa fille Julia, porteuse de trisomie 21 non détectée pendant la grossesse de sa compagne. En 2017 paraît Les Deux Vies de Baudouin, roman graphique sur un homme qui, se découvrant atteint d’un cancer incurable, décide de réaliser ses rêves6. La même année, Toulmé livre Venenum. La grande histoire du poison. À partir de 2018 paraît chez Delcourt L’Odyssée d’Hakim, série de bande dessinée de reportage portant sur l’histoire d’un réfugié syrien. Le volume 1 fait partie de la sélection au Prix France Info 2019. Le volume 3 reçoit en 2021 le prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage. Suzette ou le Grand Amour est un roman graphique de Fabien Toulmé publié en 2021. Il raconte l’histoire de Suzette, une octogénaire venant de perdre son mari, qui part en Italie avec sa petite-fille dans l’espoir de retrouver son amour de jeunesse L’amour dans la BD? La Bouquinerie de Passamainty Passamainty Passamainty

