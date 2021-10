Escalquens Médiathèque Escalquens Escalquens, Haute-Garonne Rencontre avec l’auteur de polars Victor del Arbol Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Rencontre avec l'auteur de polars Victor del Arbol

Médiathèque Escalquens, le jeudi 7 octobre à 20:30

Médiathèque Escalquens, le jeudi 7 octobre à 20:30

Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud, qui met cette année à l’honneur romanciers et romancières méditerranéens, la Médiathèque d’Escalquens, en partenariat avec la médiathèque de Labège, passe au “Noir” et accueille l’auteur Victor Del Arbor. Pour participer à la rencontre, rdv jeudi 7 octobre à 20h30 à la Médiathèque d’Escalquens.

Entrée libre, réservation obligatoire. Pass sanitaire demandé.

Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

