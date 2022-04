Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters. Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters. Vassieux-en-Vercors, 23 avril 2022, Vassieux-en-Vercors. Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters. Place de la Fontaine Librairie les Espelines Vassieux-en-Vercors

2022-04-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-23 Place de la Fontaine Librairie les Espelines

Vassieux-en-Vercors Drôme Vassieux-en-Vercors Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters.

En présence de son éditeur, The Hoochie Coochie contact@espelines.com +33 6 40 67 72 04 https://www.espelines.com/ Place de la Fontaine Librairie les Espelines Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Place de la Fontaine Librairie les Espelines Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Place de la Fontaine Librairie les Espelines Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters. Vassieux-en-Vercors 2022-04-23 was last modified: by Rencontre avec l’auteur de bandes-dessinées Marcel Ruijters. Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 23 avril 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme