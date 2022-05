Rencontre avec l’auteur Cédric Gras et le photographe Michel Rawicki Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Banon

Rencontre avec l’auteur Cédric Gras et le photographe Michel Rawicki Banon, 16 juillet 2022, Banon. Rencontre avec l’auteur Cédric Gras et le photographe Michel Rawicki place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

2022-07-16 – 2022-07-16 place Saint Just Librairie Le Bleuet

Banon Alpes de Haute-Provence A l’occasion du vernissage de l’exposition du Bleuet : L’appel du froid.

Venez découvrir l’aventure, la montagne, l’Antarctique, le Groenland, avec deux grands noms de l’exploration : l’auteur aventurier Cédric Gras et le photographe Michel Rawiki. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/ place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Banon Autres Lieu Banon Adresse place Saint Just Librairie Le Bleuet Ville Banon lieuville place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon Departement Alpes de Haute-Provence

Banon Banon Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banon/

Rencontre avec l’auteur Cédric Gras et le photographe Michel Rawicki Banon 2022-07-16 was last modified: by Rencontre avec l’auteur Cédric Gras et le photographe Michel Rawicki Banon Banon 16 juillet 2022 Alpes-de-Haute-Provence Banon

Banon Alpes de Haute-Provence