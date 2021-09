Paris 08 (166499) Centre Culturel Canadien île de France, Paris 08 (166499) Rencontre avec l’auteur canadien Michael Christie Centre Culturel Canadien Paris 08 (166499) Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec l’auteur canadien Michael Christie Centre Culturel Canadien, 5 octobre 2021, Paris 08 (166499). Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 20h à 21h30

gratuit

Le Centre culturel canadien vous donne rendez-vous pour une rencontre littéraire avec l’auteur canadien Michael Christie, à l’occasion de la parution de son roman, “Lorsque le dernier arbre” (Albin Michel, août 2021). Cette rencontre (en anglais, avec interprète en français) sera également retransmise en direct sur notre Page Facebook. « Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s’accumule, c’est tout – dans le corps, dans le monde –, comme le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la précédente, impossible sans celle d’avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit pour toujours dans sa structure. » Michael Christie, Lorsque le dernier arbre. 2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse.

D’un futur proche aux années 1930, Michael Christie bâtit, à la manière d’un architecte, la généalogie d’une famille au destin assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts. Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi impressionnant qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération. La rencontre avec Michael Christie sera animée par Francis Geffard (fondateur du Festival America de Vincennes et directeur de la collection Terres d’Amérique chez Albin Michel) et sera suivie d’une séance de signatures.

En partenariat avec le Festival America de Vincennes et les éditions Albin Michel. Entrée sur présentation d'un passe sanitaire valide, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement, conformément aux mesures gouvernementales françaises.

