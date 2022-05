Rencontre avec l’auteur Akira Mizubayashi Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou

Rencontre avec l’auteur Akira Mizubayashi Nogent-le-Rotrou, 2 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou. Rencontre avec l’auteur Akira Mizubayashi Nogent-le-Rotrou

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02 14:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir La librairie Terra Incognita, en partenariat avec Le Circonflexe, propose une rencontre avec la star de la littérature japonaise. La librairie Terra Incognita, en partenariat avec Le Circonflexe, propose une rencontre avec la star de la littérature japonaise. +33 2 37 53 06 22 La librairie Terra Incognita, en partenariat avec Le Circonflexe, propose une rencontre avec la star de la littérature japonaise. librairie terra incognita

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OTs du Perche

Détails Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Rencontre avec l’auteur Akira Mizubayashi Nogent-le-Rotrou 2022-07-02 was last modified: by Rencontre avec l’auteur Akira Mizubayashi Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 2 juillet 2022

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir