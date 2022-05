Rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Hilaire-Luc

Rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe Saint-Hilaire-Luc, 4 juin 2022, Saint-Hilaire-Luc. Rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe Saint-Hilaire-Luc

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Hilaire-Luc Corrèze Saint-Hilaire-Luc A 18h au Carré Fournil ou à la salle polyvalente selon la météo.

Tarif 10€ (gratuit pour les étudiants et moins de 15 ans) L’association des Amis de Saint Hilaire Luc vous invite à la rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe. Conférence sur l’évolution de l’Europe sur la base de son livre “Le destin de Babel”. A 18h au Carré Fournil ou à la salle polyvalente selon la météo.

Tarif 10€ (gratuit pour les étudiants et moins de 15 ans) Saint-Hilaire-Luc

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Hilaire-Luc Autres Lieu Saint-Hilaire-Luc Adresse Ville Saint-Hilaire-Luc lieuville Saint-Hilaire-Luc

Rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe Saint-Hilaire-Luc 2022-06-04 was last modified: by Rencontre avec Laurent Wirth historien spécialiste de l’histoire de l’Europe Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc 4 juin 2022

Saint-Hilaire-Luc