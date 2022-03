Rencontre avec Laurent Mauduit journaliste à Médiapart Paimpol, 11 mars 2022, Paimpol.

Rencontre avec Laurent Mauduit journaliste à Médiapart La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

2022-03-11

Paimpol Côtes d’Armor

Après La Caste en 2018, Laurent Mauduit a publié en 2020 : Prédations. Histoire des privatisations des biens publics (Editions La Découverte). Il y poursuit son analyse de la dynamique néolibérale qui réduit progressivement notre société à une société de marché au profit, c’est le cas de le dire, d’intérêts privés dominants. Cette dynamique, plus effrénée et tyrannique que jamais, atteint tous les secteurs de la vie sociale, et pas seulement la finance et l’économie. Tirant en outre un bilan critique de l’échec des solutions traditionnelles des Gauches, et notamment des nationalisations, ce livre est une invitation à réfléchir à nouveaux frais sur les « communs » que nous devons promouvoir et défendre sous des formes nouvelles. Se joue ici l’avenir du politique et des idéaux de l’émancipation. Nous en discuterons avec lui au cours d’un débat animé par Alain Le Guyader.

+33 7 60 85 73 40 http://www.limagquiparleblog.org/

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

