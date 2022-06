Rencontre avec Laurent Joly. Bibliothèque Marguerite Audoux, 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

À l’occasion des commémorations des 80 ans de la rafle du Vel’ d’Hiv, et pour accompagner la parution de son ouvrage à ce sujet, la bibliothèque Marguerite Audoux vous invite à rencontrer l’historien Laurent Joly, spécialiste de l’antisémitisme sous Vichy.

La rafle dite du « Vel d’Hiv » est l’un des événements les plus tragiques survenus en France sous l’Occupation. En moins de deux jours, les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 femmes, hommes et enfants, ont été arrêtés par la police parisienne à la suite d’un arrangement criminel entre les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy. Seule une petite centaine de ces victimes survivra à l’enfer des camps nazis.

Cette opération emblématique et monstrueuse demeure pourtant relativement méconnue. L’arrière-plan administratif et la logistique policière de la grande rafle n’ont été que peu étudiés, et jamais dans le détail.

Dans son dernier ouvrage La rafle du Vel d’Hiv, paru le 25 mai 2022 aux éditions Grasset, Laurent Joly (directeur de recherche au CNRS) présente une recherche largement inédite, et apporte une lumière nouvelle sur l’un des événements les plus terribles et les plus difficiles à appréhender de notre histoire contemporaine.

