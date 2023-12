Rencontre avec Laurence Cossu-Beaumont Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 14 décembre 2023 18:00, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Un éclairage passionnant sur deux agents littéraires franco-américains William et Jenny Bradley.

Dans le cadre du cycle Une Heure Un auteur venez rencontrer Laurence Cossu-Beaumont autour de son ouvrage Deux agents littéraires dans le siècle américain : William et Jenny Bradley, passeurs culturels transatlantiques, ENS Editions, 2023. Elle nous invite à découvrir l’histoire de ce couple franco-américain qui fonda la première agence littéraire en France et éclaire d’un jour nouveau l’histoire littéraire et l’histoire du livre et de l’édition, des années 1920 à l’immédiat après-guerre. Rencontre animée par Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr

