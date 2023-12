Rencontre avec Lauren Malka Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 3 février 2024 19:30, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

La bibliothèque vous invite à une rencontre avec Lauren Malka, autour de son ouvrage « Mangeuses, histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès », paru aux éditions Les Pérégrines en octobre 2023.





Chroniqueuse pour

le magazine Causette, créatrice de plusieurs podcasts littéraires (dont le

podcast de Livres Hebdo), Lauren Malka est l’autrice de trois livres : « Mangeuses.

Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès »

(octobre 2023, collection « Genre » chez Pérégrines); « Le Goût de la philosophie » (Mercure de France,

2020) et « Les journalistes se slashent pour mourir. La presse face

au défi numérique » (Robert Laffont, 2016).

Elle a participé à

plusieurs livres collectifs sur le féminisme (public « young adults »)

: « Elles ne sont pas celles que vous croyez », « Ceci est mon

corps » et « Ceci est mon coeur » chez Rageot, co-édités par

Causette ainsi que « Survivre au sexisme ordinaire » chez

Flammarion.

Elle est aussi

l’autrice et la co-réalisatrice d’un film-documentaire intitulé « La

France aux fourneaux » sur l’histoire de France à travers ses pratiques

culinaires, présenté par François Morel.

A travers ses

films, ses livres, chroniques littéraires et podcasts, Lauren Malka déploie sa

passion infinie pour l’époque contemporaine et pour tous les mécanismes anciens

(souvent détraqués) qui la sous-tendent.

« Mangeuses » repose sur plus de deux ans d’enquête auprès de femmes et de jeunes filles de différents âges et milieux sociaux à propos de leur rapport à la nourriture dans ses aspects joyeux, conviviaux et tourmentés. Parallèlement à cette enquête dans la société contemporaine, l’autrice a plongé dans l’histoire, de l’antiquité à nos jours, pour comprendre de quelle façon on a progressivement, par nos croyances et nos représentations anciennes, déréglé l’appétit des femmes. Si ce livre était un polar, il consisterait à trouver qui a tué la gourmandise féminine

Récit-enquête incarné assaisonné d’anecdotes culinaires historiques ou culturelles et de témoignages, « Mangeuses » tente d’apporter quelques miettes d’espoir dans un monde d’affamées !

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Edition Les pérégrines