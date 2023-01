Rencontre avec Laure Gouraige à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Laure Gouraige est née en 1988 à Paris. Diplômée de philosophie, elle a soutenu un mémoire sur Guillaume d’Ockham. « La Fille du père » (P.O.L, 2020) est son premier roman. En 2022, elle publie chez le même éditeur, « Les idées noires ». Dans le cadre de la langue française et de la francophonie qui a pour fil rouge Haïti, La rencontre portera sur ce deuxième roman. « Vous vous réveillez un matin, vous êtes noire ». Ainsi commence le nouveau roman de Laure Gouraige, Les idées noires (P.O.L, 2022). Un message laissé par une journaliste invite la narratrice à la radio pour témoigner du racisme dont elle est victime. Assommée par cet appel, elle retourne se coucher. Mais voilà, embarras, interrogation. « Suis-je noire ? » Métisse sans doute, de père haïtien mais depuis longtemps exilé en France. Ah oui, Haïti ! Le souvenir de Sissi, une formidable grand-mère. Et quoi d’autre ? « L’île existe étonnamment vivante et morte. Jamais vous n’irez là-bas. ». Laure Gouraige aborde dans Les idées noires les questionnements identitaires qui traversent notre époque, c’est de manière aussi intelligente que subtile qu’elle le fait. Cette rencontre sera suivie d’une vente dédicace, en partenariat avec la librairie de quartier, La Montée du soir. Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

