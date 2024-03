Rencontre avec Laure Enza Arbre-Monde Istres, samedi 13 avril 2024.

L’autrice viendra à votre rencontre et vous présentera ses ouvrages dont sa nouveauté la cerise sur le cupcake

Dévoreuse de littérature depuis l’enfance, après des études littéraires et un certain nombre d’années dans l’enseignement, elle se consacre à sa passion l’écriture. Dans sa jeunesse, elle publie des nouvelles dans des journaux locaux, des articles dans des revues pédagogiques. C’est en 2019 qu’elle publie des romans sous le nom de plume Laure Enza. Certains sont récompensés dans des concours comme Les PlumesFrancophones ou Le Comptoir de la Culture . Auteur hybride (à la fois en autoédition et en maison d’édition). Ses romans sont de styles différents comédies sentimentales contemporaines, saga de science-fiction ou fantasy, livres pour enfants. Ils abordent cependant des thèmes parallèles, empreints d’humour et d’optimism .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

