Rencontre avec Laura Nsafou Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, samedi 30 mars 2024.

Rencontre avec Laura Nsafou Rencontre avec l’écrivaine autour de sa trilogie *Nos jours brûlés*. Samedi 30 mars, 16h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Laura Nsafou, née en France de parents antillais et congolais, constate depuis toute petite que les personnages auxquels elle s’identifie dans les livres ne lui ressemblent pas. De cette absence de représentativité et d’inclusivité qui la questionne, va notamment naître depuis 2021 une trilogie afrodystopique intitulée Nos jours brûlés aux éditions Albin Michel, où se déploient des personnages de femmes noires plurielles, complexes et vulnérables, au coeur d’un continent africain dont l’autrice renouvelle l’imaginaire.

Cette rencontre sera l’occasion de renouveler notre image de la Fantasy.

À lire

Laura Nsafou, Nos jours brûlés. Vol. 3. Le dernier feu, Albin Michel, 2023

Laura Nsafou

Blogueuse et afroféministe, Laura Nsafou est la créatrice en 2013 du blog Mrs Roots et l’autrice de plusieurs livres jeunesse, dont l’album à succès Comme un million de papillons noirs (Cambourakis, 2018).

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Evénement A la une Evénements