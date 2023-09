Rencontre avec Laura Nsafou à la bibliothèque Louise Michel Bibliothèque Louise Michel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 03 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Venez découvrir l'oeuvre de l'autrice Laura Nsafou lors d'une discussion à la bibliothèque, suivie d'une dédicace. Nous avons le plaisir de recevoir l'autrice Laura Nsafou écrivaine et blogueuse afro féministe, qui aborde notamment sur son blog Mrs Roots et dans ses livres la question de la visibilité des littératures afro. De son premier album Comme un million de papillons noirs au dernier tome de sa série afrodystopique young adult Nos jours brûlés, en passant par sa bande dessinée Amours Croisées, nous aborderons les thématiques inspirantes qui traversent son travail, que nous suivons avec enthousiasme depuis le début ! Cette rencontre sera suivie d'une dédicace avec la librairie BD net Nation. Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

