Rencontre avec l’association Umen Le Grenier Castanet-Tolosan, vendredi 12 avril 2024.

Rencontre avec l’association Umen Montagne et handicap Vendredi 12 avril, 19h00 Le Grenier Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Rencontre avec « Umen »

Montagne partagée & loisirs adaptés

L’association Univers Montagne Esprit Nature UMEN œuvre, depuis 2001, pour l’accessibilité des milieux naturels et montagnards aux personnes en situation de handicap moteur, sensoriel ou mental.

Des actions pour permettre au plus grand nombre l’accès aux milieux ruraux et montagnards en partageant la découverte de sites naturels, entre personnes valides et personnes en situation de handicap.

Venez les rencontrer et vous renseigner sur cette offre solidaire.

UMEN réalise aussi des prestations sur mesure pour des particuliers, des collectivités, des établissements, etc.

Plus d’infos sur www.umen.fr

Entrée libre, bar dès 18h

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.umen.fr »}]

Le Grenier Montagne

©le Grenier