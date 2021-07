Rencontre avec l’association TALAWASSI Le Bab-Ilo, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 16h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021

Rencontre avec Tiphaine Deligne musicienne et fondatrice de l’association humanitaire Talawassi qui favorise les échanges culturels entre la France et la Guinée. Deux structures, l’association Talawassi basée à Paris et l’ONG Talawassi à Conakry travaillent de concert pour développer des projets sociaux, musicaux et culturels entre les deux pays

(Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations)

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)



Contact :Le Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

