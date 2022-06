Rencontre avec l’association Namaste Solidarity Nogent-le-Rotrou, 16 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

Rencontre avec l’association Namaste Solidarity

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

2022-07-16 16:00:00 – 2022-07-16 18:00:00

Nogent-le-Rotrou

Eure-et-Loir

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Gandhi

Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain et pour qu’ils puissent s’épanouir dans un monde meilleur, il est important, dès à présent, de leur apporter une éducation. Namaste Solidarity s’engage dans le parrainage d’enfants en Inde et plus particulièrement au Rajasthan.

Les enfants concernés par les actions de Namaste Solidarity vivent dans des familles très pauvres qui habitent dans des slums – des bidonvilles ou habitats précaires. Leurs parents ont souvent une activité journalière qui leur rapporte uniquement de quoi vivre. Les enfants vont parfois déjà à l’école mais dans de très mauvaises conditions.

Le Circonflexe propose une rencontre avec l’association Namaste Solidarity.

contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90

