Rencontre avec l'association Les Brise-Bitume Le Bab-Ilo, 24 juillet 2021

de 16h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’hyper festival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021 Rencontre avec les animateurs de l’association les Brise-Bitume, Une structure qui promeut un retour vers la nature, une vie plus saine, une meilleure eco-responsabilité notamment en milieu urbain, et un respect du savoir des anciens. Briser le bitume, dans les esprits. Briser le bitume, dans la vraie vie. (Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations) Animations -> Conférence / Débat Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)

Contact :Le Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr http://babilo.lautre.net http://facebook.com/babilojazzclub http://twitter.com/babilojazzclub

2021-07-24T16:00:00+02:00_2021-07-24T17:00:00+02:00

