Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Rencontre avec l’association des requins et des hommes Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Rencontre avec l’association des requins et des hommes Roscoff, 30 octobre 2021, Roscoff. Rencontre avec l’association des requins et des hommes Balen, l’échoppe de l’océan 11 rue Gambetta Roscoff

2021-10-30 14:30:00 – 2021-10-30 18:00:00 Balen, l’échoppe de l’océan 11 rue Gambetta

Roscoff Finistère Roscoff Venez à la rencontre d’une association de protection des requins ! Cette association travaille sur la préservation de l’environnement marin, des raies et des requins en particulier.

“Groupe de biologistes implantés à Brest depuis plus de 10 ans, nous menons des projets de recherches et de conservation en concertation avec les acteurs locaux dans plusieurs régions du monde”. balen.roscoff@gmail.com http://www.balen.fr/ Venez à la rencontre d’une association de protection des requins ! Cette association travaille sur la préservation de l’environnement marin, des raies et des requins en particulier.

“Groupe de biologistes implantés à Brest depuis plus de 10 ans, nous menons des projets de recherches et de conservation en concertation avec les acteurs locaux dans plusieurs régions du monde”. Balen, l’échoppe de l’océan 11 rue Gambetta Roscoff

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Balen, l'échoppe de l'océan 11 rue Gambetta Ville Roscoff lieuville Balen, l'échoppe de l'océan 11 rue Gambetta Roscoff