Rencontre avec l’association Amitié Echiré Haïti La Mothe-Saint-Héray, 7 mai 2022, La Mothe-Saint-Héray. Rencontre avec l’association Amitié Echiré Haïti Galerie basse de l’Orangerie Allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray

2022-05-07 14:30:00 – 2022-05-07 19:00:00 Galerie basse de l’Orangerie Allée de l’Orangerie

Rencontre avec l'association Amitié Échiré Haïti Rencontre avec cette association humanitaire qui soutient l'ouest haïtien par des actions solidaires. Le samedi 7 mai de 14h30 à 19h dans la galerie basse de l'Orangerie à La Mothe-Saint-Héray Participation libre

