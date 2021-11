Rencontre avec l’artiste Vincent Olinet Bibliothèque Drouot, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Dans le cadre des Rencontres inattendues, Vincent Olinet nous propose une rencontre autour de son œuvre exposée à la Bibliothèque Drouot.

Depuis la Nuit Blanche du 2 octobre 2021, la sculpture Pop corn salé sucré salé a rejoint nos livres ! Acquise en 2020 par le Fonds Municipal d’Art Contemporain, elle est l’œuvre de Vincent Olinet. Celui-ci vient à votre rencontre mercredi 24 novembre 2021, de 15h à 17h, pour vous guider à travers son parcours d’artiste, et partager avec vous sa démarche créatrice.

Né en 1981 à Lyon, Vincent Olinet est un enfant terrible. Il laisse entrevoir le monde à travers une vision toujours insolite et particulière, faite de perspectives alternatives et de narrations fantastiques. Concentrée sur elle-même sans jamais basculer vers un orgueil pompeux, son œuvre est d’une frivolité sérieuse, où le jeu et les plaisirs sont montrés pour leur qualité et leur importance. Jonglant avec des sujets et objets populaires, Vincent Olinet parvient à les saboter selon ses caprices et son imagination délirante, donnant lieu à des installations et des dessins extatiques détachés de ce monde. (source : slash-paris.com)

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

7 : Le Peletier (173m) 8, 9 : Richelieu – Drouot (185m) 32, 39, 74, 85 A : Auber



Contact : Bibliothèque Drouot 0142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr https://www.instagram.com/bibdu9paris/?hl=fr 0142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

