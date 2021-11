Rencontre avec l’artiste Théo Cordi Capbreton, 24 novembre 2021, Capbreton.

Rencontre avec l’artiste Théo Cordi Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

2021-11-24 – 2021-11-24 Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton 40130 Capbreton

Rencontre avec Théo Cordi.

Quand Théo part respirer le vent marin des côtes landaises il remplit ses poumons de cet air vivifiant mais aussi son grand sac de tous les éléments divers déposés par les flux et reflux des marées. Des petits gestes pour prendre soin de la nature et de son environnement. De ces traces qui polluent l’écosystème de ce monde marin, il a décidé de revaloriser les éléments sans faire une sélection de noblesse de matériaux : tous les éléments ont leur place. Les matières sont si nombreuses qu’il les exploite en les associant et les choquant comme le font les mouvements de l’océan sur nos plages, en les transformant continuellement : les vomissant et les ravalant. Par l’art, il cherche à capter et impacter le regard sur nos négligences. Un message de l’environnement laissé par la nature, que la composition de ses tableaux souligne et nous retransmet.

Gratuit // Tout public

+33 5 58 72 96 05

