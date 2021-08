Loire-Atlantique, Nantes Rencontre avec l’artiste sqauxin Joe (wahalatsu ?) Seymour Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec l’artiste sqauxin Joe (wahalatsu ?) Seymour, 4 septembre 2021, . 2021-09-04

Horaire : 16:00

Gratuit : non tout public Dans le cadre de l’exposition “IN.DIG.E.NIZE” (jardin du Muséum d’histoire naturelle), rencontre avec l’artiste multidisciplinaire, Joe (wahalatsu ?) Seymour et également participant actif des « Tribal Canoe Journeys ». Il nous en apprendra davantage sur ces voyages en canot traditionnel, leur mise en place dans les années 1980, leur importance aujourd’hui et leur signification pour les jeunes autochtones du Pacifique Nord-Ouest.Joe nous parlera également de sa pratique artistique à laquelle il a décidé de consacrer sa vie depuis sa participation au Tribal Canoe Journey de Tulalip en 2003. Il excelle aussi bien dans les domaines de la peinture, de la gravure sur verre, du tissage ou encore de la sculpture.La rencontre sera retransmise en direct de Seattle

