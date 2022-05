Rencontre avec l’artiste photographe Manuel Conty Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 14 mai 2022 18:30, Saint-Riquier.

Nuit des musées Rencontre avec l’artiste photographe Manuel Conty Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Samedi 14 mai, 18h30 Entrée libre et gratuite

Découvrez l’exposition photographique de Manuel Conty intitulée “Centule, l’insolite”, en présence de l’artiste.

Manuel Conty est un artiste photographe, qui tend à travers des édifices comme Saint Riquier de les montrer sous un nouveau jour, avec un regard vierge, un regard loin de toutes idées reçues, préconçues et déformée. Il cherche aussi à montrer ce qu’il ressent, ce qui semble être invisible au premier regard et à partager avec vous l’émerveillement de l’enfant qui est en lui !

L’exposition est composée de 140 photographies qui dévoilent l’abbaye de Saint-Riquier sous un nouvel oeil.

L’artiste vient à votre rencontre ce samedi 14 mai à partir de 18h30 pour vous présenter ses oeuvres. Puis, en compagnie d’une médiatrice, vous partirez à la découverte des lieux immortalisés par l’artiste.

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, elle accueille aujourd’hui un centre culturel qui a pour vocation d’être un point de convergence des disciplines et de promouvoir la création contemporaine, tous secteurs artistiques confondus.

L’équipe du centre propose également une saison culturelle de spectacles riche et variée. Concerts, théatre, One Man Show, évènements culturels, et bien d’autres activités liées au monde du spectacle.

On the slopes of the Somme Valley stands a majestic abbey of nearly 1400 years of history. Owned by the Conseil départemental de la Somme since 1972, it is now home to a cultural centre whose vocation is to be a point of convergence of disciplines and to promote contemporary creation, all artistic sectors combined. The centre team also offers a rich and varied cultural season of shows. Concerts, theaters, One Man Show, cultural events, and many other activities related to the performing world.

Manuel Conty es un artista fotógrafo, que tiende a través de edificios como Saint Riquier a mostrarlos bajo una nueva luz, con una mirada en blanco, una mirada lejos de todas las ideas recibidas, preconcebidas y deformadas. ¡También busca mostrar lo que siente, lo que parece ser invisible a primera vista y compartir con ustedes el asombro del niño que está en él!

La exposición se compone de 140 fotografías que revelan la abadía de Saint-Riquier bajo un nuevo ojo.

El artista viene a su encuentro este sábado 14 de mayo a partir de las 18:30 para presentarle sus obras. Luego, en compañía de una mediadora, saldrás a descubrir los lugares inmortalizados por el artista.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:30

Place de l’église 80135 Saint-Riquier 80135 Saint-Riquier Hauts-de-France