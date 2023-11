Rencontre avec l’artiste peintre Renée Lussert à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Après une formation classique à l’école des Beaux Arts de Clermont Ferrand et Paris, Renée Lussert a enseigné les Arts Plastiques à Paris, puis exposé dans les salons parisiens et galeries en France et aux USA, en Chine…

Cette artiste expose ses huiles sur toile au rez-de-chaussée de la bibliothèque Andrée Chedid du 15 décembre 2023 au 18 janvier 2024.

Renée Lussert oscille entre figuratif et abstraction au gré de

l’humeur et surtout de la musique qu’elle écoute. « C’est mon indispensable carburant » dit-elle,

« que ce soit de la musique classique, jazz ou contemporaine » …Sur

la toile, La musique devient une lumière insolite et un apaisement. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir cette

artiste, son parcours et de mettre en lumière son travail.

En fin de rencontre, un moment convivial et de partage

autour d’un rafraichissement vous sera proposé.

Pour compléter l’exposition et la rencontre, n’hésitez

pas à consulter son site : www.lussert.net

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.andree-chedi@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid

©Renée Lussert