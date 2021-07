Valence-sur-Baïse Abbaye de Flaran Gers, Valence-sur-Baïse Rencontre avec l’artiste peintre et sculptrice Lydie Arickx Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Catégories d’évènement: Gers

Rencontre avec l’artiste peintre et sculptrice Lydie Arickx Abbaye de Flaran, 18 septembre 2021, Valence-sur-Baïse. Rencontre avec l’artiste peintre et sculptrice Lydie Arickx

le samedi 18 septembre à Abbaye de Flaran Nombre de place limité, sur inscription. Protocole sanitaire en vigueur : pass sanitaire, masque, nettoyage des mains et respect de la distanciation

L’abbaye de Flaran vous propose une rencontre exceptionnelle avec l’artiste peintre et sculptrice Lydie Arickx, autour de son exposition dans l’église intitulée « Ne me consolez pas ». Abbaye de Flaran Village, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:15:00

