Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Rencontre avec l’artiste : Nicole Blanchard En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Rencontre avec l’artiste : Nicole Blanchard En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 20 mars 2021-20 mars 2021, Queaux. Rencontre avec l’artiste : Nicole Blanchard

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 20 mars à 15:30

Venez rencontrer Nicole Blanchard, fraîchement convertie à la sculpture de l’argile, au plus grand bonheur de nos mirettes ! « L’Argile n’en fait qu’à sa tête »

——————————— ### _Vagabondages et divagations…_ L’argile n’en fait qu’à sa tête ?

Qu’à cela ne tienne, **Nicole Blanchard** met toute sa patience et tout son amour pour l’apprivoiser !

Peu à peu, ses rêves d’argile prennent forme dans ses mains, invitant aussi les rêves à prendre forme dans nos têtes. C’est sa toute première exposition et **_En Plein Virage_** est très fière de la confiance qu’elle lui accorde.

Entrée libre

Venez rencontrer Nicole Blanchard, fraîchement convertie à la sculpture de l’argile, au plus grand bonheur de nos mirettes ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:30:00 2021-03-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux