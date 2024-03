Rencontre avec l’artiste Mr POST Gouter et atelier ! Impasse du Colombier Aubagne, mercredi 17 avril 2024.

Rencontre avec l’artiste Mr POST Gouter et atelier ! Impasse du Colombier Aubagne Bouches-du-Rhône

« Rencontre, atelier et goûter avec l’artiste Mister Post .

Venez découvrir son univers, ses techniques et inspirations,

et créez avec lui des œuvres originales ! »

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rencontre avec l’artiste Mr POST Gouter et atelier ! Aubagne a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile